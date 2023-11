SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Netflix confirmou a renovação de Ilhados com a Sogra para uma segunda temporada após a primeira edição ocupar o Top 10 de séries mais assistidas no Brasil e no mundo. A informação foi confirmada pela plataforma de streaming ao UOL.

A data de estreia da nova temporada ainda não foi definida. O certo é que novas famílias prometem levar seus dramas para um jogo de convivência e provas que tem o prêmio de R$ 500 mil em disputa.

Elisa Chalfon, diretora de conteúdo de não-ficção da Netflix Brasil, se diz satisfeita em ver um produto original do Brasil fazer sucesso e ganhar pedidos por uma nova temporada.

"Ilhados com a Sogra é uma ideia original da Netflix, inspirado pelo Brasil, nossas realidades e reflexões sobre a sociedade em que vivemos. Estamos muito felizes de trazer mais uma temporada às telas para os nossos fãs e continuar apostando em desenvolver formatos originais de reality show", conta.

Em entrevista recente ao UOL, a apresentadora Fernanda Souza exaltou que o novo reality show por trazer uma "aula sobre o mito sogra".

O que eu acho que pra mim me mudou foi que eu passei a ter mais respeito ainda pelo participante de reality. Nesse reality, eu senti mais ainda porque a gente está falando de camadas muito profundas, a relação mãe e filho, a criança interior, tudo aquilo que acontece na infância, como você cresce se relacionando com os seus pais. Isso é uma gaveta gigante da nossa vida.

Fernanda Souza

O Ilhados com a Sogra é apresentado por Fernanda Souza e mediado pela psicóloga Shenia Karlson.

PRIMEIRA TEMPORADA

Com formato inédito e original do Brasil, Ilhados com a Sogra estreou no último 09 de outubro na Netflix e premiou a família Nery com o prêmio R$ 500 mil.

A atração gerou muita conversa com a espontaneidade de cinco sogras e suas famílias. Além disso, o reality show trouxe debate importante sobre racismo e o convívio familiar e sogras.

Isolados em uma ilha deserta no litoral de São Paulo, as famílias competiram pelo prêmio de R$500 mil, com muito drama e adrenalina envolvidos.