SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luana Andrade, que ficou conhecida apenas como Lu Andrade, morreu nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da influenciadora digital. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da nossa querida assessorada Luana Andrade. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos", informou a MM Estratégia de Imagem.

Lu ficou conhecida por participar do Power Couple Brasil 6 (Record). Diferentemente do namorado, João Hadad, que se integrou rapidamente e fez amizades no reality, a modelo teve dificuldades para se enturmar com os outros participantes.

O casal protagonizou algumas brigas durante o programa. Após uma Prova das Mulheres, ela perdeu a paciência com Hadad. À época, ela disse que foi prejudicada pelo marido.

O casal também recebeu a Herança da DR em duas oportunidades. A primeira foi dada por Daiana e Mila e a segunda, por Erika e Dinei. Além disso, eles também ocuparam o posto de Casal Power por duas semanas consecutivas.

Lu foi contratada como assistente de palco do Domingo Legal (SBT), após participação no reality show da Record. No Instagram, ela acumulava mais de 277 mil seguidores.

A assistente também era dona de uma marca de roupas chamada LUKAND. A página da marca, que foi criada em 2022, acumula quase 6 mil seguidores no Instagram.