RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os moradores da cidade de Delta, próxima de Vancouver, Canadá, ficaram assustados ao ver luzes rosas no céu durante a madrugada desta segunda-feira (6). Não demorou muito para que a polícia fosse acionada a descobrir alguma informação sobre o fenômeno. Depois de algumas horas, policiais explicaram o responsável pelo feito: uma estufa de maconha.

"A cidade Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz 'roxa' é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Elas raramente são usadas, mas quando são, temos poluição luminosa roxa e por isso o céu aparece rosado", publicou a polícia.

Os moradores ficaram desapontados com a explicação policial. Antes, eles fizeram fotos e vídeos do céu rosa e postaram causando o maior rebuliço nas redes sociais. "São 2 da manhã. Quem pode me explicar esse lindo céu rosa?", comentou um internauta dando a entender que poderia ser aurora boreal. Outros moradores até levantaram a hipótese de um ataque alienígena.

O Canadá se tornou o primeiro país desenvolvido a legalizar o uso recreativo de maconha em outubro de 2018. O país também permite que moradores comprem cannabis de um varejista licenciado pela província, possuam até 30 gramas de maconha em público e cultivem até quatro plantas dentro de casa -além do uso medicinal.