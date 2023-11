SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia da formação da 7ª roça da temporada, os peões de A Fazenda 2023 (Record) enfrentaram mais um dia agitado.

CEZAR BRINCA COM PORCOS E PRODUÇÃO REPREENDE

O participante estava cuidando dos animais e sendo filmado por Alicia X, que está no comando da câmera-trato nesta semana.

Usando uma peruca, o peão decidiu também colocar uma de suas perucas nos porcos. Quando estava no trato do touro, fez o mesmo com o bezerro Bernardo.

Cezar: "Vou colocar essa peruca no Rocco [nome do cachorro e que apelidou um dos porquinhos]."

Alicia: "Ai, que bonitinho."

Cezar: "A lá eles [porcos pegaram peruca e começaram a morder]."

Com a brincadeira, a produção tocou o sinal sonoro do porco, indicando que a atividade estava sendo conduzida de forma equivocada. Diante da repreensão, Cezar disparou: "Vamos parar, não pode".

YURI BATE BOCA COM JAQUELLINE: 'NÃO TEM UM ARGUMENTO, É FORÇADA'

Durante o trato do lixo, Jaquelline e Yuri discutiram. O peão a chamou de forçada e a ex-BBB disse que ele não tinha argumentos nas dinâmicas do programa.

Jaquelline: "Sabe qual é o problema? Quando chega na dinâmica, você pega coisa dos outros. Coloca algo que sou eu e você."

Yuri: "Você foi, quis aparecer... não vai me deixar falar?"

Jaquelline: "Imita mais, prefiro mil vezes ter meu histórico de VTzeira do que o que você fez com o Lucas, o assunto está bem visível, você foi preconceituoso."

Yuri: "Lido com gay todo dia, trabalho com moda."

EM CRÍTICA A JAQUE E DEFESA DE CAUSAS SOCIAIS, CEZAR USA EXPRESSÃO RACISTA

Após Radamés comentar sobre a treta entre Yuri e Jaquelline, Cezar criticou "militância errada" e defendeu que o Paiol fala a verdade em prol de várias causas sociais. O peão ainda utilizou uma expressão racista para defender as minorias.

Cezar: "Bato no peito e falo que me orgulho muito das nossas posturas aqui dentro. Minha, sua [Radamés], dos meninos ali, Shay, Alicia, porque a gente sempre tenta falar o que é verdade e apenas a verdade, sem querer denegrir [expressão racista], sem querer mentir, sem querer prejudicar ninguém."

Radamés: "De maneira errada, na hora errada, com a pessoa errada. Além de estar usando de maneira errada, está arrebentando uma pessoa que não merece, que não praticou o que você está pregando. Não tem nada a ver."

Cezar: "Quantos anos, décadas, o pessoal do LGBT, o pessoal do feminismo, o pessoal das causas negras brigam por ter respeito, para serem ouvidos. Para as pessoas virem aqui e levantarem esses temas de forma leviana, que causam descrédito nessas pessoas que brigam há décadas."

Radamés: "É falar na hora que for justo falar. Por isso que é bom ter propriedade para saber o que foi dito, para saber se você está sendo justo ou não ao levantar aquela bandeira naquela hora."

POR QUE EXPRESSÃO USADA POR CÉZAR É RACISTA?

Defendendo as diferentes causas sociais, Cezar Black usou a expressão "denegrir".

Conforme o Dicionário Etimológico e o dicionário Michaelis, o termo significa "tornar escuro".

No entanto, é considerado um termo racista por seu sentido figurado, quando é usado em situações em que alguém se sente injustiçado ou difamado. Nesse caso, tem uma conotação racista e pejorativa.

PUNIÇÃO NOVA E MAIS TRETA

Após Lily causar uma nova punição na sede que deixará os peões 48 horas sem academia, Nadja e Jaquelline bateram boca com a peoa na sala.

Lily lavou as mãos na pia da sede, estando na Baia.

Jaque: "Não é a punição, é passar o negócio e ficar rindo. Sim, fiz uma de propósito e assumi meu erro. Toda vez que tá tendo por sua causa, você fica rindo".

Lily rebateu: "Todo mundo ri. Você fez de propósito, o meu tá sendo sem querer. É feião fazer de propósito".

Nadja: "Tem que prestar atenção, gente!"

Lily: "Por que você não fez esse show quando eu tinha tomado a punição? Você estava aqui, tá fazendo show agora! Quando eu tomei, você estava aqui rindo".

Nadja: "Fica na tua. Cala a boca. Não fala nem comigo".

Lily: "Quando eu falo contigo? Você é a mesma coisa que nada. Quer fazer graça, coloca a melancia na cabeça".