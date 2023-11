SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Narjara Turetta, a ex-global que abriu uma vaquinha para financiar uma peça sobre sua vida, tem 56 anos de idade e 52 de carreira.

A carreira dela começou aos quatro anos, na Record. Nos anos 70, Narjara apresentava os palhaços Arrelia e Pimentinha no programa "A Grande Gincana", de Durval de Souza. Ela também participou do quadro "As crianças querem saber", do programa Raul Gil.

Em 1976, Narjara fez sua estreia nas novelas. Aos 9 anos, protagonizou "Papai Coração" na TV Tupi. Ela interpretava Titina, filha de Mário, interpretado por Paulo Goulart.

Três anos depois, ela ficou famosa por interpretar a filha de Regina Duarte em "Malu Mulher", da Globo. O papel de Elisa, a filha adolescente de um casal em processo de divórcio, lhe rendeu um troféu APCA de atriz revelação em 1980.

Narjara também se revelou cantora na Globo. Em 1979, ela cantou com o grupo Quarteto em Cy no especial Mulher 80, que homenageou cantoras como Elis Regina, Maria Bethânia e Rita Lee.

Desde então, participou de diversas produções na TV. Alguns de seus trabalhos mais famosos são as novelas "Baila Comigo" (1981), "Selva de Pedra" (1986) e "O Salvador da Pátria" (1989), além de "Vidas Cruzadas" (2000), na Record.

No início dos anos 2000, os trabalhos como atriz diminuem e ela aposta em outra carreira. Narjara passou a vender água de coco em Copacabana com a mãe em 2002. Em 2006, começou a trabalhar com dublagem de filmes e séries - ela é creditada como "vozes adicionais" em obras como "A Menina e o Porquinho" (2006) e "Bohemian Rhapsody" (2018).

Em 2011, Narjara recebeu um convite para participar de uma novela pelo Twitter. Segundo ela, foi o próprio Walcyr Carrasco quem a chamou para interpretar Lilian em "Morde & Assopra":

Sigo o Walcyr [Carrasco] no Twitter e às vezes falava com ele, mas nunca tinha resposta. Um dia, ele escreveu para mim: 'Narjara Turetta, você terá uma surpresa. Acredite!'. E logo em seguida ele me convidou para fazer a novela. Foi um milagre! Narjara Turetta em entrevista ao UOL em 2011

Agora, ela quer fazer uma peça sobre sua trajetória com a ajuda do público. "Campanha sem meta financeira. Todo valor ajuda! Pretendo levar aos palcos um monólogo contando minha vida, minha trajetória, meus mais de 50 anos na TV e nos palcos", diz a atriz no site da vaquinha, que já arrecadou R$ 1.235.