SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sociólogo e economista Luiz Galina foi nomeado como o novo diretor regional do Sesc São Paulo, informou a instituição nesta quinta-feira. Ele assume o posto de Danilo Santos de Miranda, que morreu no dia 29 de outubro, após quatro décadas à frente do braço paulista do Sesc.

Com especialização em administração de empresas, Galina é também educador em saúde pública. Ingressou no Sesc como orientador social, e em 55 anos de atuação na entidade, exerceu os cargos de gerente de finanças, superintendente da área administrativa e consultor técnico da diretoria.

Desde 1984, quando Miranda assumiu como diretor, foram inauguradas 26 das 41 unidades do Sesc no estado de São Paulo. Entre elas estão, por exemplo, o Sesc Pinheiros, Belenzinho e Ipiranga na capital paulista, e as unidades de Santos, Sorocaba e Guarulhos.

No período, Danilo Santos de Miranda se tornou a figura mais longeva e relevante da cultura de São Paulo. Visto como uma mistura de mecenas com ministro da Cultura, era prestigiado e reverenciado como tal.

No ano passado, a receita total do Sesc paulista foi positiva, atingindo R$ 2,98 bilhões ?cerca de R$ 500 milhões a mais que o investimento de R$ 2,46 bilhões.

Esse valor soma as arrecadações do 1,5% calculado sobre a folha de pagamento das empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo destinada ao estado de São Paulo e os ganhos com as bilheterias, cafeterias e vendas de outros itens nas dependências das unidades.