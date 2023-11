GABRIEL VAQUER

ARACAJU

Piloto ainda será gravado neste mês, mas emissora de Silvio Santos vai anunciar contratação até o fim desta semana

(FOLHAPRESS) Em 16/11/2023 11h43

Uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, Virginia Fonseca assinará contrato com o SBT nas próximas horas. A emissora vai dar a ela um programa nas noites de sábado, que disputará a preferência do público com o Altas Horas, de Serginho Groisman, na Globo.

Virginia será oficialmente anunciada até o fim desta semana. Está tudo tão certo que a esposa do cantor Zé Felipe já está confirmando o negócio para quem a pergunta.

"Sou a mais nova contratada do SBT! Pensa numa pessoa que está feliz: eu mesma! Este sempre foi meu sonho", disse a influencer para o jornalista Léo Dias, que também é contratado do SBT.

Ainda neste mês, Virginia gravará um teste definitivo para sua atração, que deverá ter o nome de Sabadou com Virginia.

Até o início do mês, o projeto era tocado por Gustavo Vaccari, diretor do Fofocalizando. A atração foi transferida para as mãos de João Mesquita, que lidera o The Noite com Danilo Gentili

A ideia do SBT é misturar musicais com formatos internacionais, e dancinhas que fazem sucesso nas suas redes sociais. A exibição seria na faixa das 22h30, para trazer uma alternativa mais popular ao que se faz na Globo.

A ideia de trazer Virginia foi de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos. A principal executiva da emissora enxerga que Virginia tem potencial para trazer anunciantes de peso e tem apelo com um público ultrapopular que assiste historicamente à emissora.

Em entrevista ao F5 no último no mês passado, Virginia admitiu que conversava com o SBT para estrear na televisão, mas sem dar maiores detalhes. Ela revelou que era um desejo levar seu conteúdo para a TV aberta.

"Se Deus quiser, vem aí. Eu não posso falar. Já estou tendo reuniões e vai acontecer", contou a influenciadora, que conta com 44 milhões de seguidores só no Instagram.