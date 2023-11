SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, após seu voo ser monitorado por 3.500 fãs. Sua primeira apresentação no país da "The Eras Tour" será no Estádio do Engenhão, nesta sexta-feira, 17.

O jatinho que trouxe a cantora de Nova York é um Falcon 900LX, avaliado em US$ 40 milhões, cerca de R$ 200 milhões, segundo a Simple Flying.

A aeronave de luxo foi adquirida em 2011 pela artista, e conta com uma cabine espaçosa com capacidade para 12 passageiros.

O espaço da cabine inclui uma cozinha totalmente equipada, banheiro e um quarto. Em 2022, Swift fez cerca de 170 voos em jatos particulares em menos de sete meses, o que, segundo especialistas, leva a uma emissão alta de carbono.

Segundo o Splash Uol, um representante da cantora disse que a aeronave é alugada quando não está em uso.