SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs brasileiros de Taylor Swift acompanharam a transmissão do voo da cantora pelo site Flight Radar até o seu avião pousar no Rio de Janeiro.

Às 11h40 desta quinta-feira, mais de 3.500 pessoas estavam monitorando o jatinho particular que passava por Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, depois de decolar de Nova York.

Ainda não foi descoberto em que hotel a cantora se hospedará. Os primeiros shows serão na sexta, sábado e domingo no Estádio do Engenhão. Na semana seguinte, Swift se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26.

A aeronave que transportou a cantora ao Brasil é um jato Falcon 900LX, avaliado em US$ 40 milhões, aproximadamente R$ 200 milhões.