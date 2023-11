ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Se não mudar de ideia de última hora e sem avisar a ninguém, a cantora Taylor Swift chega para a sua temporada no Brasil sem falar ou conceder qualquer entrevista. A loirinha americana tem shows marcados no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Globo e SBT tinham interesse em tentar alguma conversa, rápida que fosse, usando o alcance da TV aberta como o trunfo. A emissora carioca chegou a pensar em uma entrevista para o Fantástico.

Mas assim como toda a imprensa, foram informados que não haveria credenciamento para profissionais em seus shows.

A determinação foi uma ordem da produção de Taylor Swift, que informou que ela não iria conversar com nenhum repórter, por mais importante que fosse o veículo para o mercado brasileiro.

O fato obedece a algo que, inclusive nos Estados Unidos, já é conhecido. Taylor Swift dá raríssimas entrevistas exclusivas. Na Argentina, onde ela esteve recentemente, Taylor também fez o mesmo trâmite.

Taylor Swift pousou no Brasil nesta quinta-feira (16). Mais de 3,5 mil pessoas estavam monitorando o jatinho particular que passava por Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, depois de decolar de Nova York (EUA).

Ainda não foi descoberto em que hotel a cantora se hospedará. Os primeiros shows serão na sexta, sábado e domingo no Estádio do Engenhão. Na semana seguinte, Swift se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26.

A aeronave que transportou a cantora ao Brasil é um jato Falcon 900LX, avaliado em US$ 40 milhões, aproximadamente R$ 200 milhões.