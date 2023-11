SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift já está no Brasil e não são só os fãs que estão animados com a chegada da cantora americana no Rio, onde ela desembarcou no início da tarde desta quinta-feira (16). A rede hotelaria carioca está em festa ao registrar 93,54% dos quartos ocupados para o período do show da intérprete de 'Cruel Summer" e "Wildest Dreams", entre outros sucessos.

Segundo um pesquisa do HotéisRIO (Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro) os estabelecimentos cariocas estão próximos da lotação máxima no período do show de Swift: a média de ocupação hoteleira no período de 16 a 19 de novembro está em 93,54%.

É uma taxa maior do que os 91% de registrados no Carnaval de 2023, segundo dados levantados pela ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis) do Estado e pelo próprio HotéisRIO. Já no último Réveillon, a porcentagem chegou a 98%.

Alguns bairros se destacam como Barra da Tijuca e São Conrado, com 95,19% de ocupação, seguidos por Flamengo e Botafogo, com 95,01%. Ipanema e Leblon registram 93,28%, Leme e Copacabana 92,81%. No Centro, a taxa é de 90,06%. Até o momento, o dia 17, data do primeiro show da turnê "Eras Tour" no Brasil, é o que apresenta a maior média de ocupação na cidade, com 97,03%.