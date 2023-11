SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim de semana que antecede o Dia da Consciência Negra, celebrado nesta segunda (20), tem uma programação cultural e gastronômica que atende famílias ou quem está em busca de atrações para badalar.

Confira a seguir destaques da seção especial O Melhor do Fim de Semana. Produzida pela equipe do Guia Folha e publicada sempre às sextas, ela pretende orientar o leitor sobre o que há de melhor para fazer em São Paulo.

*



FESTA NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO TEM GASTRONOMIA, MÚSICA E DANÇA

O Museu da Imigração, na Mooca, região leste, recebe desta sexta (17) até segunda (20) a 28ª edição de sua festa anual com atrações gastronômicas e artísticas de mais 50 países, entre eles Afeganistão, Camarões, Espanha, Índia, Rússia e Turquia.

As 43 barracas de comida da Festa do Imigrante, que reuniu 30 mil pessoas em 2022, são destaque do evento.

Nelas, é possível provar pratos típicos preparados por refugiados, migrantes e membros das comunidades de diferentes nações. Além de experimentar, o público também aprende a cozinhar algumas das receitas em oficinas.

Uma delas será sobre musakhan, prato tradicional da Palestina, feito com frango grelhado, cebola salteada e pão sem fermento. Também haverá uma aula sobre o chicken tikka, receita indiana que leva frango marinado em iogurte e especiarias. Já crianças podem colocar a mão na massa aprendendo a fazer pizza. A participação acontece por ordem de chegada.

A festa ainda terá uma área dedicada a produtores, que vão expor itens como queijos, embutidos, conservas, doces, chás, saquês, cervejas e até hidromel -bebida fermentada à base de mel.

Música e dança também fazem parte da programação, que tem apresentações e oficinas de ritmos tradicionais e contemporâneos de mais de dez países, como attan, do Afeganistão, highland dance, da Escócia, e dança do dragão e leão, da China. Há ainda espaço para aprender passos de k-pop, estilo popular da Coreia do Sul. A participação nas aulas culturais acontece por ordem de chegada.

Em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a festa recebe o artista plástico angolano Paulo Chavonga para visita guiada à sua exposição, "Onde o Arco-Íris se Esconde", que fala sobre xenofobia, racismo e migração.

Outras atividades ligadas à cultura negra também acontecem na segunda, como danças de grupos de Moçambique e da Costa do Marfim, além de oficinas de turbantes africanos e percussão de tambores da Guiné.

Quem for à festa pode visitar as exposições em cartaz no museu, como a "Migrar: Experiências, Memórias e Identidades", que aborda processos migratórios como fenômeno permanente na história da humanidade. Também será possível passear de maria-fumaça e tira fotografias de época.

Iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com o governo do Estado de São Paulo, a Festa do Imigrante tem ingressos por R$ 16 (comprados de forma antecipada) e R$ 20, na bilheteria do museu. Crianças até 7 anos não pagam.

A estação Bresser-Mooca da linha vermelha do metrô é a mais próxima do centro cultural. Depois do desembarque, é necessário caminhar 650 metros para chegar ao museu.

28ª Festa do Imigrante

Museu da Imigração - r. Visconde de Parnaíba, 1.316, Mooca, região leste.

Dias 17, 18, 19 e 20/11, das 10h às 18h.

R$ 16 a R$ 20, na bilheteria ou em sympla.com.br

PARTICIPANTE SE TRANSFORMA EM DETETIVE EM JOGO IMERSIVO QUE MISTURA TEATRO E INVESTIGAÇÃO EM SP

Uma morte misteriosa, ocorrida na capital paulista em outubro de 1981, é a trama de Murder Mystery, atividade imersiva que combina teatro e investigação.

O jogo se passa em um casarão histórico, localizado no bairro da Consolação, em São Paulo. Na experiência, o participante desempenha a função de detetive do caso, no qual familiares, funcionários e amigos da vítima são suspeitos. Trata-se de uma proposta semelhante a jogos de tabuleiro como Clue e Detetive, mas que acontece ao vivo.

Ao entrar na residência dos Martino, é preciso guardar celular e bolsa em armários. Em um ambiente com candelabros, móveis antigos e vitrolas, o visitante recebe uma prancheta com o nome de todos os personagens e deve realizar uma vistoria na casa para encontrar pistas.

Dois grupos são divididos de maneira aleatória e cada um deles é guiado por um dos quatro suspeitos (irmão gêmeo, filho, cunhada e um tenente amigo do senhor T., a vítima, que apresentam todos os cômodos e respondem às perguntas dos participantes.

A produção permite que os objetos sejam vasculhados nos quartos, salas e cozinha durante cerca de 1h30.Depois dos questionamentos, os grupos são divididos novamente. Separadas por cor, as equipes se reúnem para discutir suas teorias. Depois de cada uma apresentar sua versão, um dos personagens da trama revela quem acertou o desfecho e conta detalhes da história.

É possível participar da atividade na sexta, sábado e domingo, comprando ingresso (R$ 174 a R$ 212) pelo site ou aplicativo da Fever.

Murder Mistery

R. Caio Prado, 211, Consolação, região central.

Sex., às 17h, 19h e 21h; sáb., às 15h, 17h, 19h e 21h; dom., às 15h, 17h e 19h. 14 anos.

A partir de R$ 174, em murdermysteryexperiences.com/sao-paulo

SÉRVULO ESMERALDO NO CCBB

Com mais de uma centena de obras do ilustrador, gravurista, pintor e escultor cearense Sérvulo Esmeraldo (1929-2017), a exposição 'Linha e Luz' se encerra na segunda (20). A maior e mais completa retrospectiva do pioneiro da arte cinética ocupa quatro pavimentos do Centro Cultural Banco do Brasil (r. Álvares Penteado, 112, Centro), com entrada gratuita. No sábado (18) e no domingo (19), às 16h, a cantora Paula Tesser apresenta um repertório de compositores e intérpretes franceses e cearenses, remetendo à história de vida e memória do artista

MOSTRA EXPLICA FUNCIONAMENTO DE VACINAS

Estreia nesta sexta (17) a exposição interativa 'Vacinas: Uma Vitória de Todos', no Museu Catavento (av. Mercúrio, s/nº, Pq. Dom Pedro 2º, Centro). Com duração de oito meses, tem organização do museu e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). A exibição é composta de painéis que explicam a história dos imunizantes, exemplos didáticos do funcionamento dos vírus e holografias animadas e maquetes que podem ser manuseadas. Aberta de terça-feira a domingo, das 9h às 17h, tem ingresso a partir de R$ 15

REVELANDO SP

Gratuito, o evento que exalta as tradições paulistas leva shows, apresentações culturais e barracas de artesanato e de comida ao parque da Água Branca (av. Francisco Matarazzo, 455, Barra Funda) até domingo (19). Entre os destaques, a banda 14 Bis (foto) se apresenta com o cantor Tuia na sexta (17), às 19h30, e a dupla Lourenço e Lourival no sábado (18), às 19h30. Na ala gastronômica, será possível provar receitas como feijão-tropeiro, virado à paulista, farofa de formiga içá e queijos. Apresentações de cortejos, folia de reis, quadrilha de bonecões e samba de bumbo completam a programação

ZUDIZILLA

A próxima parada da turnê do álbum 'Zulu: Quarta Parede (Vol. 3)', do rapper Zudizilla acontece no Sesc Belenzinho (r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho). A apresentação está marcada para as 21h desta sexta (17), e os ingressos custam a partir de R$ 15 na bilheteria ou no site do Sesc. O disco do rapper gaúcho flerta com o jazz e a cultura hip hop em um misto de referências da música popular brasileira. O álbum dá continuidade ao trabalho iniciado pelo artista em 2019, que aborda questões raciais. Neste ano, Zudizilla venceu a categoria de melhor disco de 2022 no Prêmio RAP BR com 'Zulu Vol 2: De César a Cristo'

300 SKY BAR & RESTAURANT

Quem frequenta a região da avenida Faria Lima ganhou uma nova opção de bar. O 300 Sky fica no 18º andar de um prédio na avenida (no nº 4.509) e tem terraço com vista para a cidade. Há uma área a céu aberto, com mesas e poltronas rodeadas por árvores, e um salão de decoração elegante, embalados por discotecagem. A carta do mixologista Rafael Pizanti traz drinques autorais como o lychee blis (R$ 48), feito com vodca, purê de yuzu, sucos de limão-siciliano e cranberry, finalizado com espuma de lichia. Para acompanhar, há petiscos, tapas e pratos principais

BURGER KING TEMÁTICO

As brincadeiras de 'Round 6', sucesso da Netflix que ganha um reality show no dia 22, inspiram o novo combo do Burger King. A refeição (R$ 36,90) vem numa embalagem que imita máscaras da série, com sanduíche whopper com molho agridoce, batata frita em formato de quadrado, triângulo e círculo, bebida e sundae. Além disso, a lanchonete na avenida Paulista com a Brigadeiro Luis Antonio, 633, ganhou decoração temática, que reproduz cenários da trama e traz jogos como um labirinto com bolas de gude e uma máquina de garra