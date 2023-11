SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A preparação para o primeiro show de Taylor Swift no Brasil agita o Rio de Janeiro. A loirinha se apresenta no país pela primeira vez após 11 anos na noite desta sexta-feira (17), no Engenhão.

Por isso, o metrô da cidade fez uma campanha na qual funcionários reproduzem cenas do clipe da música "Delicate" para estimular o público a utilizar o meio de transporte para chegar ao local do evento.

"Nossos colaboradores já entraram no clima do show da Taylor Swift! E, para curtir a loirinha de perto, a boa é ir de metrô. Para a ida, a recomendação é que o público se antecipe e que o desembarque seja realizado na estação Central do Brasil/Centro, em direção ao estádio", diz a legenda.

Na noite de quinta-feira (16), data em que desembarcou no Brasil, a cantora foi homenageada com uma projeção no Cristo Redentor.

As apresentações da cantora no Rio serão nos dias 17, 18 e 19, e a cidade prepara planejamento especial de segurança e trânsito. Após as apresentações no Engenhão, a cantora segue para São Paulo, onde se apresenta nos dias 24, 25 e 26 deste mês.