RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Assim como Zagallo e Bruno Gagliasso, Taylor Swift tem o 13 como número da sorte e a explicação é até bem simples. A cantora nasceu em 13 de dezembro, no ano de 1989, Pensilvânia, um estado no nordeste dos Estados Unidos e uma das 13 colônias originais do país.

Taylor, que ganhou até uma homenagem no Cristo Redentor na véspera do primeiro show, no Rio, acredita tanto no poder do número 13 em sua vida que o seu último álbum "Midnights" foi lançado no dia 21 de outubro ( 2+1+10=13) de 2022 com 13 faixas. Outra prova? O álbum "Lover" chegou ao mercado no dia 23 de agosto (2+3+8=13) de 2019. "The Lucky One" é a 13ª faixa de seu álbum "Red". Tem uma introdução de 13 segundos e a palavra "sorte" é dita 13 vezes na música.

A cantora já falou sobre o assunto em uma entrevista: "Eu nasci no dia 13. Fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum foi ouro em 13 semanas. Minha primeira música de número #1 teve uma introdução de 13 segundos", disse ela à MTV, em 2009.

Taylor então prosseguiu: "Toda vez que ganhei um prêmio, estava sentada no 13º assento, na 13ª fila, na 13ª seção ou na fila M, que é a 13ª letra. Basicamente, quando o número aparece na minha vida, é um sinal de coisas boas", explicou a cantora. O perfil oficial dela no X (antigo Twitter) é @taylorswift13.