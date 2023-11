RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - A última temporada do The Voice Brasil, que estreia no próximo dia 28, promete algumas surpresas para os fãs. Além do retorno de alguns ex-técnicos para participar da atração, um cantor que fez parte do corpo de jurado irá se apresentar às cegas para Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló. A intenção é brincar com o time titular e descobrir se o quarteto tem mesmo talento para descobrir uma voz.

Nesta sexta-feira (17), a Globo anunciou que Daniel, Claudia Leitte e Fafá de Belém voltam ao reality show. Outros nomes são mantidos em segredo, mas nos bastidores comentam que Ivete Sangalo, Gaby Amarantos e Mumuzinho estão na lista dos mais cotados para o retorno. O programa será exibido toda terça e quinta, depois da novela "Terra e Paixão".

Em clima de celebração, a última temporada do The Voice Brasil irá revisitar as 22 temporadas em 11 anos. Foram 731 participantes de todos os estados brasileiros, 173 episódios competitivos e 8 técnicos. O programa também teve desdobramentos, com as versões The Voice Kids (que já teve oito temporadas) e The Voice+ (com pessoas com mais de 60 anos, que teve duas temporadas).