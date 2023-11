ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Uma coincidência absurda marcou a morte de cantora mato-grossense Ana Clara Benevides Machado, 23, durante um show da cantora Taylor Swift na noite da última sexta-feira (18).

A estudante de psicologia começou a passar mal após ouvir Cruel Summer, a segunda música do setlist da The Eras Tour, turnê que a cantora americana trouxe para o Brasil. A informação foi confirmada por Daniele Melin, amiga de Ana Clara que estava com ela no show, em relato para a TV Globo.

"Na segunda música ela simplesmente desmaiou. Aí tiramos ela com ajuda dos seguranças e corremos pro postinho de apoio no estádio, e lá eles atenderam ela, e encaminharam pra ambulância", lembra Daniele.

Os socorristas tentaram reanimá-la ainda dentro do estádio, mas não houve sucesso. "Estávamos só nos duas aqui no Rio, recebi a notícia da morte no hospital, fui a primeira pessoa", concluiu Daniele.

A família da jovem chega no Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado (18) para os trâmites burocráticos do corpo.

Ana Clara Benevides chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ana vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro.

O pai, que é servidor público, relembrou momentos da infância da filha que, diz, "foi uma criança muito alegre e querida por todos ao seu redor", disse ele em entrevista à Folha de S.Paulo.