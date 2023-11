SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O depoimento de uma mãe, na saída do Estádio do Engenhão, após o adiamento do show de Taylor Swift, viralizou nas redes sociais. Em entrevista à GloboNews, uma mulher que se apresentou como Suzana criticou a organização do evento e também sobre o quanto os brasileiros sofrem para estar ali.

"[Eu me sinto] péssima, uma falta de respeito, porque a condição climática se sabia desde ontem, todo mundo sabia que ia ser o dia mais quente do ano. E aí esperou, todo mundo tinha que vir aqui passar um perrengue danado, teve gente morreu ontem", começou ela.

"Aí agora em cima da hora do show, frustrou a expectativa de um monte de adolescente, daqui e de quem veio de fora do Rio, viajou pra cá e gastou passagem, é um absurdo, uma falta de respeito. Dia 20, isso aqui tinha que estar vazio", afirmou ela, referenciando a nova data do show.

"Agora não, brasileira paga o que for, come arroz com ovo, paga o que for e vem bater palma segunda-feira para ela. Ela deve estar no ar-condicionado no [hotel] Fasano. Eu sou daqui, mas não venho dia 20, porque tem o respeito né?! Tenho respeito às pessoas e eu exijo respeito", finalizou.

O show de Taylor Swift foi adiado para a próxima segunda-feira (20) após a forte onda de calor no Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado no estádio e em um comunicado da própria norte-americana, nas redes sociais.