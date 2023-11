SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher teve uma convulsão na entrada do Estádio do Engenhão, na noite deste sábado (18), logo após o adiamento do show de Taylor Swift, no Rio de Janeiro. Conforme mostrado pela GloboNews ao vivo, uma ambulância chegou ao local por volta das 20h05 e realizou o atendimento.

"Tem uma mulher convulsionando aqui, sabemos que é uma cena forte e não vamos mostrar, mas infelizmente ela sofreu disso, tá caída, e agora chegou uma maca para fazer o socorro, e esse carro do Corpo de Bombeiros", disse o repórter, ao vivo. "Uma consequência desse dia extremo, calor muito forte e recorde de calor na capital fluminense."

A reportagem da emissora também exibiu o momento em que a mulher foi colocada no veículo para socorro. Não há informações, até o momento, da identificação e do estado de saúde da vítima.

O show de Taylor Swift foi adiado para a próxima segunda-feira (20) após a forte onda de calor no Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado no estádio e em um comunicado da própria norte-americana, nas redes sociais. Uma jovem morreu nesta sexta-feira (17) durante a apresentação da cantora.