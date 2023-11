SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Médico Legal (IML) elaborou um laudo preliminar na tentativa de esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da estudante Ana Clara Benevides, 23, durante o show da cantora Taylor Swift nesta sexta-feira (17), no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O perito responsável, Reginaldo Franklin Pereira, que assina o laudo preliminar do IML, enfatizou a necessidade de realizar exames laboratoriais e aprofundar a análise do que ocorreu com Ana Clara antes de sua morte. Segundo a avaliação inicial, a jovem não apresentava indícios de qualquer doença infecto-contagiosa.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que Ana Clara sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Ana Clara Benevides chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ana vivia em Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul, onde concluía a faculdade. Segundo o pai, ela tinha muitos planos para o futuro e estava guardando dinheiro.

O pai, que é servidor público, relembrou momentos da infância da filha que, diz, "foi uma criança muito alegre e querida por todos ao seu redor", disse ele em entrevista à Folha.