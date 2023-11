ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai usar o remake de "Renascer", próxima novela das nove da emissora, para estrear novos talentos em que aposta para o futuro. É o caso de Uiliana Lima, atriz de 29 anos, negra e nascida em Alagoas.

Uiliana fará sua estreia na TV aberta e em novelas como uma das "jacutingueiras", como são conhecidas as moças da casa de prostituição da Dona Jacutinga, interpretada por Juliana Paes na nova versão. Em 1993, o papel da dona do bordel foi de Fernanda Montenegro.

A atriz tem se destacado no teatro nos últimos anos. Ela fez parte do elenco de uma das releituras da peça "Agreste", de Newton Moreno, com direção de Duda Maia.

Em 2021, Uiliana esteve na série "Chão de Estrelas", dirigida por Hilton Lacerda e Milena Times para o Canal Brasil e para o Globoplay. Ela interpretou a personagem Sônia.

A jovem também passou por um projeto montado pela Globo entre 2016 e 2018 para captar e desenvolver novos talentos, chamado Trupe em Cena.

Com direção de Ary Coslov, experiente diretor de teledramaturgia da Globo, a oficina tinha o objetivo de desenvolver artisticamente diversos talentos e oferecia aulas de corpo, voz, figurino, cenografia e história do teatro.

Entre os nomes que fizeram o Trupe em Cena estão nomes como Barbara Reis, atual protagonista de "Terra e Paixão", e Julia Dalavia, que já fez "Órfãos da Terra" (2019) e "Pantanal" (2022), entre outras produções da emissora.

"Renascer" começou neste mês suas gravações no Rio de Janeiro, após um mês de trabalhos em Ilhéus, na Bahia. A trama estreia em janeiro, no lugar de "Terra e Paixão".