SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Acontece a partir desta terça-feira (21), a terceira edição do Festival Boogie Week no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Idealizado para celebrar o mês da Consciência Negra, o evento receberá, entre terça e sexta-feira, três mesas de discussão sobre temas como representatividade nas artes visuais e na construção da autoimagem e o poder da moda preta, a expressão social e cultural do hip-hop e negócios para o meio musical.

As mesas serão organizadas no Teatro Ruth de Souza, dentro do Museu Afro Brasil - Emanoel Araújo. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados via Sympla.

Já no sábado (25), o festival conta com uma sequência de shows, que tem início às 12h e segue até às 22h. Na programação, nomes como a funkeira MC Carol, o grupo de pagode Pixote, a rapper Linn da Quebrada, o bloco de Carnaval Ilú Obá de Mim e a bateria da Vai-Vai, entre outros.

Idealizado e produzido pela empresária e advogada Eliane Dias, o evento vai apresentar ainda o primeiro show do rapper norte americano October London no Brasil. O músico sobe ao palco da Arena de Eventos do Ibirapuera acompanhado do também rapper e fundador do grupo Racionais MC's Mano Brown, que assina a produção do show.

A programação completa do festival Boogie Week está disponível no site sympla.com.br. Os ingressos custam R$ 120.

Festival Boogie Week

Quando 21/11 a 25/11 (ter. a sáb. às 15h e às 12h)

Onde Parque do Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana

Preço Grátis (palestras) | R$ 120 (shows)

Elenco October London, Mano Brown, MC Carol, Pixote, Linn da Quebrada, entre outros

Produção Eliane Dias

Ibirapuera