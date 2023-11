SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Time For Fun (T4F), organizadora de eventos responsável pelo show da Taylor Swift no Brasil, encerraram as negociações desta segunda-feira (20) com queda de 9,6%, a R$ 2,06.

A empresa vem sendo criticada pela organização do show de Swift no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, 17, a cidade chegou a 40ºC graus e a sensação térmica dentro do estádio do Engenhão, onde aconteceu a apresentação, era de 60ºC.

Ana Clara Benevides, fã de 23 anos da cantora, morreu após passar mal no início do show. O IML apontou que ainda são necessários exames para definir o que levou a para cardiorrespiratória. Em nota, a T4F disse que a estudante foi prontamente atendida e encaminhada ao hospital.

A entrada com garrafas d'água foi proibida pela T4F e a ventilação do estádio foi comprometida pela instalação do palco e de materiais para isolar o som.

Fãs também relataram, nas redes sociais, queimaduras devido a uma estrutura de metal usada para forrar o chão do evento mesmo com a previsão de altas temperaturas.

No sábado, 18, Taylor Swift anunciou o adiamento do show daquele dia para esta segunda pouco antes do início da apresentação, o que gerou tumulto na saída do estádio.