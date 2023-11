SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Taylor Swift, que tanto sofreu com o calor nos shows no Rio de Janeiro, é a artista que mais emite carbono em viagens com seu jatinho, afirma um estudo da Yard.

Não por acaso, a cantora deve voltar aos Estados Unidos antes de prosseguir a "Eras Tour" pelo Brasil, com shows marcados em São Paulo, no próximo fim de semana. As longas viagens em um curto espaço de tempo são rotina para a artista. Pequenas viagens também.

Em 2022, Taylor usou seu jatinho para sair do Missouri e chegar a Nashville, uma viagem que durou 36 minutos. A Yard, que rastreia o uso de aviões particulares por celebridades, computou 170 voos em pouco mais de seis meses ?um total de 22.923 minutos no ar, 15,9 dias.

O avião de Taylor tem 80 minutos de tempo de voo médio, com emissões anuais de 8.293.54 toneladas, 1.184.8 vezes mais do que a emissão anual da média das pessoas. De acordo com o Banco Mundial, a emissão média global de carbono per capta foi de 4.3 toneladas. Portanto, a pegada deixada pelos jatos da cantora foi 1928 vezes maior do que a média global.

O jatinho que trouxe a cantora de Nova York é um Falcon 900LX, avaliado em US$ 40 milhões, cerca de R$ 200 milhões, segundo a Simple Flying.

A aeronave de luxo foi adquirida em 2011 pela artista, e conta com uma cabine espaçosa com capacidade para 12 passageiros. Ela chega à velocidade de 890 quilômetros por hora com três turbinas, com espaço para três salas separadas.