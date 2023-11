SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs da cantora Taylor Swift, com autorização da família e amigos, fizeram uma homenagem para a estudante Ana Benevides na noite da última quarta-feira (22) na Times Square, avenida mais famosa de Nova York (EUA).

Pelo valor de 40 dólares, os fãs compraram um espaço para dizer que a jovem de 23 anos sempre será lembrada por seguidores brasileiros da cantora americana.

A iniciativa foi liderada pelo Update Swift Brasil, que conta com 220 mil seguidores nas redes sociais, e que tem dado suporte para ajudar familiares.

"Isso é uma homenagem de todos os fãs que estiveram nos shows do Rio de Janeiro. Você era maior que todo o céu", diz o vídeo, que já viralizou nas redes sociais.

Ana Benevides foi enterrada nesta terça (21) no Cemitério Municipal Parques dos Ipês, em Pedro Gomes, no Mato Grosso do Sul. A cerimônia começou às 9h e foi restrita apenas a familiares e amigos.

Com a falta de suporte da equipe da cantora, e da T4F, produtora dos shows de Taylor Swift no Brasil, fãs-clubes de Taylor Swift fizeram uma vaquinha para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro até Mato Grosso do Sul. A família havia citado dificuldades financeiras para fazer o transporte.