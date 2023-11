RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo resolveu dar boas-vindas a Taylor Swift e aos milhares de fãs da cantora, que vão chegar à capital paulista para os três shows da "The Eras Tour". Os paulistanos criaram um painel em forma de banco na estação de metrô da Sé para os "swifties" e quem mais quiser tirar uma foto sentado ao lado da intérprete de "Cruel Summer".

A instalação, com o escrito "Welcome to São Paulo", foi uma criação da SPTuris, empresa de turismo da prefeitura de São Paulo, em parceria com o fã-clube Central Taylor Swift Brasil e o metrô. A cantora aparece sentada em um banco com as pernas cruzadas e vestida com uma blusa azul de mangas compridas, short e tênis preto.

O painel ficará disponível na estação até segunda-feira (27). Taylor também ganhou uma projeção na maior roda gigante da América Latina, a Roda Rico, no Parque Villa-Lobos, nesta quinta-feira (23).

A cantora já tinha sido homenageada com várias imagens projetadas no Cristo Redentor, na véspera do primeiro show no Rio, na quinta-feira, dia 16 de novembro. Taylor se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26 de novembro e fecha a sua segunda passagem pelo Brasil.

Ela veio pela primeira vez, em 2012, para divulgar seu álbum "Red", ela participou de alguns programas e realizou um pocket show. Em 2019, a cantora chegou a anunciar datas no Brasil da turnê "Lover Fest", para shows em 2020, mas não chegou a apresentar, devido à pandemia da Covid-19.

