SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio revelou nesta quinta-feira (23) que a banda Imagine Dragons e o cantor Lulu Santos estarão presentes na edição de 2024, que comemora os 40 anos do evento. Os americanos se juntam ao cantor Ed Sheeran aos headliners anunciados. O evento também confirmou a presença de Joss Stone, Ne-Yo e Ludmilla.

O evento acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano.

O grupo Imagine Dragons estreou no Rock in Rio em 2019 e já se apresentou várias vezes no Brasil antes e depois disso. No começo deste ano, vieram ao país para três apresentações da turnê Mercury World Tour. De acordo com a organização do evento, a banda promete uma apresentação que empilhe hits novos e antigos.

Lulu Santos tem uma longa história com o Rock in Rio. O cantor estreou no evento em 1985 e se apresentou novamente em 2015. Também fez uma participação em um show do Jota Quest no fesival, em 2013, e apareceu no show de Ludmilla na primeira edição do The Town, primo paulista do Rock in Rio, que aconteceu neste ano.