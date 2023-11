RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Conhecida por apresentar o extinto TV Globinho, Letícia Navas, 28, em entrevista ao jornal O Globo:

Mãe de dois filhos e moradora dos EUA, ela conta a decisão de ter trocado São Paulo por Miami, no país norte-americano. Ela se mudou em 2016 e vive com os pequenos Nathan, 2, Nico, 1, e o marido, Otto Queiroz. "Foi para ter uma melhor qualidade de vida. Não me sentia segura em São Paulo. Pensava como eu teria filhos em um lugar em que eu não me sentia segura. E o sonho de talvez conquistar uma carreira internacional sempre morou dentro de mim".

Ela acrescenta: "Apareceu essa oportunidade e agarrei, pensando muito em um futuro melhor. Deu certo e permanecemos aqui. Sigo com meus projetos artísticos. Faço bastante vídeos corporativos e comerciais. E também trabalho em uma empresa de dublagem", disse ela, que ficou conhecida por apresentar o programa ao lado de Eric Surita.

Antes da mudança, Letícia lembra que estava no processo para fazer alguns trabalhos na televisão, mas precisou abrir mão, como um pré-aprovação para "Verdades Secretas". "Tive que abdicar de algumas coisas. Quando saí do Brasil eu tinha sido aprovada para um musical que acabou não dando certo. Estava fazendo vários testes para novelas da Globo e cheguei e ser pré-aprovada para 'Verdades secretas'".

Segundo ela, ela sabia que a mudança para outro país a tiraria do foco que estava no Brasil. "Mas acho que as redes sociais me ajudam a reviver esse momento e manter a minha vida artística impulsionada de certa forma", contou.

Porém, apesar disso, ela diz que não se arrepende da decisão. "Sou completamente apaixonada pelo meio artístico, comecei muito cedo. Em nenhuma outra carreira me identificaria tanto. Sinto muita falta. Mas ao mesmo tempo construí a minha vida aqui, tudo funciona. Não trocaria isso por nada. Não sei se voltaria (para o Brasil). Me acostumei muito com a segurança daqui, principalmente agora com criança", explicou.

Ela conta que sente vontade e quer voltar a atuar no Brasil, mas projetos com prazos estipulados para retornar aos EUA. "Eu iria para uma oportunidade de trabalho, com certeza. Tenho vontade de fazer projetos no Brasil, mas com data para voltar. Estou pronta para focar nisso agora. Tive um filho atrás do outro e amamentei por um ano cada um. Então tudo muda", disse.