RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A temperatura subiu na sede de A Fazenda 15 no início da noite desta sexta-feira (24). Kally Fonseca e Márcia Fu brigaram feio logo após as gravações do programa Hora do Faro, que será exibido no domingo (27). Tudo começou por causa de um xingamento da ex-jogadora de vôlei no final de uma dinâmica. "Você é falsa, peste ruim e má", gritou. Não satisfeita a peoa continuou xingando a cantora: "Filha da p**a".

Após ouvir o xingamento, Kally perdeu o controle e avançou em Márcia, precisando ser segurada por Cezar Black e Radamés Furlán. Chorando muito, Kally bateu na bancada da cozinha e disse que Márcia estava falando de sua mãe. "O que você chamou minha mãe? Ela já morreu. Morreu de câncer", gritava a participante enquanto se jogava no chão e quebrava objetos do programa. Descontrolada, ela precisou ser amparada pelos aliados.

Exaltada e nervosa, Márcia Fu explicou aos demais peões que não estava falando mal da mãe da peoa. "É um ditado popular", justificou. Depois, ela foi pedir desculpas para Kally no quarto. "Eu não falei 'sua mãe é p**a'. É uma gíria. Não leve isso para o coração. Estou te pedindo desculpas por ter te xingado, mas não me leve a mal", afirmou a peoa.