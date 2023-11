ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A diretora Marlene Mattos, conhecida por ter trabalho com Xuxa Meneghel entre 1985 e 2002, fechou seu retorno para à televisão. Marlene assinou contrato com a RedeTV! e será diretora de Geraldo Luís em seu novo programa na emissora.

Chamado de Geral do Povo, a atração vai misturar reportagens para emocionar o telespectador, algo característico de Geraldo, junto com brincadeiras e quadros antigos da televisão, imortalizados por nomes como Gugu Liberato (1959-2019).

Marlene não dirige um programa em rede nacional desde 2010, quando fez o Show da Gente, comandado por Netinho de Paula nas tardes de sábado do SBT.

Marlene, Geraldo e RedeTV! negociavam desde o início do mês. Além do apresentador, o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, conversou com a diretora para trazê-la. Marlene também terá liberdade para dar ideias para a emissora.

Em 2003, Marlene Mattos fundou sua própria empresa de agenciamento artístico e, desde então, têm se dedicado ao direcionamento de carreiras de personalidades e atletas. Marlene tem parceria com nomes como a ex-jogadora Marcia Fu, atualmente em A Fazenda 15, da Record.

"Durante todos esses anos de televisão posso afirmar que em tudo o que fiz e faço tenho a paixão como companheira. Ela que desperta a garra que me é peculiar", afirmou Marlene, em comunicado enviado pela RedeTV!.

"O convite da RedeTV! e do Geraldo Luís, a quem sempre admirei e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e 'desencarrilhou esse vagão inventivo'. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público", concluiu Marlene.