RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Intérprete de Brenda na série "Barrados no Baile", Shannen Doherty contou que seu câncer está em estágio avançado. Em uma recente entrevista, a atriz explicou agora que sofre com metástase nos ossos e apesar da piora da doença, continua firme com o tratamento. "Não tenho medo de morrer, só não quero. Nunca. Não quero morrer".

Shannen, 52, foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e viu a doença entrar em remissão em 2017. Três anos depois, o tumor voltou: 'Por que eu? Por que tive câncer? Por que meu câncer voltou?'. Isso leva você a buscar um propósito maior de vida", afirmou.

Além disso, ela também teve uma metástase no cérebro, que foi removida em uma cirurgia em junho. "Ainda não terminei de viver. Não terminei de amar. Não terminei de criar. Não terminei de mudar as coisas para melhor", disse à People.

Shannen ainda contou que não quer se entregar para a doença. "Minha maior lembrança ainda está por vir. Acordo e vou para a cama agradecendo a Deus, orando pelas coisas que são importantes para mim, sem pedir muito. Isso me conecta a um poder superior e a espiritualidade. Minha fé é meu mantra", disse.