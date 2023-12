SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O McDonald's anunciou o relançamento de duas versões do Big Mac, um dos sanduíches mais famosos da rede no Brasil: o Big Mac Bacon e o Duplo Big Mac. Ambos estiveram disponíveis nos restaurantes por tempo limitado em 2018.

No cardápio da rede de fast-food desde 1968, o Big Mac consiste em dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles em pão com gergelim.

Uma das novas variações do clássico recebe a adição de três fatias de bacon, alface americana, queijo cheddar, picles, cebola e molho especial. O modelo duplo tem quatro hambúrgueres e é a versão "em dobro" da tradicional, que possui duas carnes.

Os sanduíches já estão disponíveis em restaurantes de todo o país para pedidos no balcão, pelos totens de autoatendimento, no drive-thru, e no app do Méqui pelo McDelivery ou Peça e Retire. As novas versões do Big Mac ficam no cardápio por tempo limitado mais uma vez.

Os combos de batatas fritas e bebidas com o Big Mac, Big Mac Bacon e Duplo Big Mac custam R$ 31,80, R$ 33,80 e R$ 37,80. Os valores foram checados na loja da Av. Bernardino de Campos, em São Paulo, no dia 29 de novembro. Os preços podem variar de loja para loja.