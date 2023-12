ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Um dos quadros mais lembrados dos programas da Record voltará em uma edição especial nos próximos dias. O desafio da passarela, sucesso no Hoje em Dia no fim dos anos 2000, voltará a ser produzido pela emissora.

O quadro terá uma edição especial no Balanço Geral SP, apresentado por Reinaldo Gottino. As gravações começaram no último fim de semana. A exibição será durante as festas de fim de ano, como um teste.

Se der certo, o Balanço Geral fará outras edições em algumas situações. A Record aprovou o retorno especialmente porque produtores e a equipe técnica que realizava o quadro antigamente seguem na emissora, o que facilita sua execução.

A única mudança será na locação onde fica a nova passarela. A estrutura foi montada fora da Record em um clube de Guarulhos, na Grande São Paulo. Antigamente, a passarela era feita no estacionamento da sede da TV de Edir Macedo, no bairro da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Exibida especialmente entre 2008 e 2010 no Hoje em Dia, a passarela consistia em um equipamento radical colocado a 200 metros de altura. O convidado precisava passar sem cair, enfrentando seu medo.

A passarela foi responsável por alguns dos maiores índices de audiência da história do matinal, hoje comandado por César Filho, Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves.

A volta da passarela faz parte de alguns investimentos que a Record tem feito no Balanço Geral SP, atração que está entre suas principais audiências.

Com índices na casa dos 7 pontos na Grande São Paulo, a ideia é fazer com que a atração tenha cada vez mais um pé no entretenimento, especialmente após às 14h30, quando compete com o Fofocalizando, no SBT; e as reprises de novela da Globo.