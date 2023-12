ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Âncora da CNN Brasil desde 2019, contratada antes mesmo da fundação do canal de notícias, a jornalista Luciana Barreto fechou acordo para sair da TV nesta segunda-feira (11).

Luciana fica no ar até o próximo dia 27 no comando do telejornal Brasil Meio-Dia. Após essa data, a jornalista Muriel Porfiro irá assumir a atração de forma interina. Um novo titular será definido após as festas de fim de ano.

Segundo comunicado interno assinado por Virgílio Abranches, vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, Luciana foi quem o procurou, no fim do mês passado, para dizer que precisava voltar a morar no Rio de Janeiro por problemas pessoais.

"Após algumas conversas e acertos, chegamos em um acordo, e a Lu deixará de fazer parte do time CNN Brasil neste mês de dezembro", afirmou Abranches, que lamentou a decisão.

"Desejo a Lu que siga com grande sucesso e sorte em sua jornada. E reforço que a CNN Brasil continuará de portas abertas", concluiu o executivo.

Em sua página no Instagram, Luciana também falou da decisão. "Aprendi muito por aqui. Agradeço demais o respeito com que estão me tratando neste momento! Seguimos juntos no Brasil Meio-Dia até dia 27. Espero vocês nesses últimos passos dessa jornada. Depois de muitos anos de ponte aérea, volto para o meu Rio de Janeiro", disse a jornalista.

Luciana Barreto estava na CNN Brasil desde 2019, e participou de sua implementação. No canal de notícias, apresentou telejornais como Visão CNN, O Grande Debate e O Mundo Pós-Pandemia.