Na próxima sexta-feira (22), três dias antes do Natal, a Biblioteca Municipal Murilo Mendes vai realizar o sorteio de uma cesta literária com 25 produtos, entre livros e DVDs, em Juiz de Fora. Segundo a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), esta ação faz parte das comemorações dos 126 anos do equipamento urbano, fundado em 28 de dezembro de 1897.

Os interessados em participar podem se inscrever presencialmente e de forma gratuita na sede da biblioteca, localizada na Avenida Getúlio Vargas 200, Praça Antônio Carlos, Bairro Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 17h45, e a inscrição pode ser feita até uma hora antes do sorteio, que acontecerá às 14h.

De acordo com a supervisora da unidade, Jaqueline Trovato, a Cesta Cultural inclui livros diversos em variados estilos literários como espíritas, romances, autoajuda, terror e poesia.