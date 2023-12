RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Um novo personagem vai entrar em "Terra e Paixão". Filho de um próspero fazendeiro da região, Natercinho vai chegar para balançar a relação entre Anely (Tata Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) e o ator escalado para viver o personagem, Daniel Rocha, se empolga ao falar sobre a trama do rapaz.

"A família de Natercinho é dona de muitas terras. Mesmo rico, o que ele quer na vida é atuar. Quando conhece a Anely, ele acha ela é uma grande atriz por causa do filme que estão gravando. Enxerga ali uma oportunidade de ser ator, mas também se apaixona no meio do caminho", diz Daniel, que precisou de poucos dias para compor o personagem.

"O convite foi rápido e aí tive que buscar logo referências. Me inspirei muito numa dupla de amigos que se formou no BBB 21, o Caio e o Rodolffo", reconhece. "Eles tinham no programa um jeito todo carismático de falar, de se comportar, que eu associei a uma inocência de quem vive na roça. Eu não queria fazer um cara de uma cidade grande como Campo Grande ou Goiânia", explicou Daniel, que também usou as redes sociais na composição para ouvir melhor o sotaque e aprender gírias.

Daniel ainda destacou o convívio com o elenco da novela das 21h, da Globo. "É sempre difícil fazer uma participação, ainda mais quando você entra na reta final de uma novela, que já conquistou o público e com o elenco afiado. Mas eu fui acolhido por todos, e muito bem recebido pela Tata e pelo Rainer", comenta.

Ele também falou da parceria com Walcyr Carrasco, com quem já tinha trabalhado em "Amor à Vida" (2014). "Nem preciso dizer o quanto é fundamental para um ator fazer uma novela do Walcyr. Ele é mestre nas tramas, nos diálogos, na criação de personagens. Fiquei muito feliz com o convite", concluiu.