SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Cultura planeja novas versões de alguns dos seus programas infantis mais famosos, incluindo "Cocoricó", "Castelo Rá-Tim-Bum" e "Mundo da Lua". As produções foram anunciadas pela emissora nesta quarta-feira (20) e acompanham as comemorações dos 55 anos do canal, em 2024.

A Cultura declara que os projetos de remake de "Cocoricó" e "Castelo Rá-Tim-Bum" já estão confirmados, enquanto o de "Mundo da Lua" ainda é analisado. O "Bem Brasil", programa de shows musicais passado nas manhãs de domingo, também está sendo avaliado para uma nova versão.

O novo "Castelo Rá-Tim" também acompanha o filme que a emissora já desenvolve com Cao Hamburguer, diretor e cocriador do programa original. Há ainda uma outra série de 26 episódios baseado na marca que está andamento. Ambos estão previstos para 2025.

De acordo com Eneas Pereira, vice-presidente executivo e diretor de programação da Cultura, os remakes fazem parte de um projeto maior da emissora. "O nosso desafio é termos algumas dessas propriedades valiosas e de um valor imensurável revisitadas de forma contemporânea", diz o executivo.

"Não interessa para a gente ficar olhando para trás, não é um retrovisor. O nosso slogan para 2024 é 'o melhor é agora'."