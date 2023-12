RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O protagonista do reality show "4 mulheres e 1 marido", sucesso da televisão norte-americano desde 2010, não quer mais viver um relacionamento poligâmico. Kody Brown, 54, tomou a decisão depois que três mulheres pularam fora da relação. Em entrevista à revista People, ele conta sobre fracassos e brigas nos casamentos e surpreende: "Não aconselho as pessoas a se casarem e terem três esposas".

Kody ainda reconhece não ser mais um defensor do casamento poligâmico e explica o motivo: "Tive minha própria experiência e fracassos. Por causa disso, eu acho que você tem que ficar muito, muito atento sobre as pessoas que estão fazendo isso e como estão fazendo", acrescentou.

Ele então prossegue: "Se você conhece as pessoas muito, muito bem, talvez funcione", mas admitiu que há casamentos que "têm pessoas que se conhecem muito, muito bem, e ainda assim não dão certo".

Kody se casou com Meri, em 1990. Três anos depois, Janelle chegou à família e um ano depois foi a vez de Christine. As três decidiram seguir caminhos diferentes nos últimos anos. A única que permanece é Robyn, com quem Kody se casou em 2014. "Quando eu tinha 25 anos, não tinha experiência e tinha todas as respostas. Agora, com 55 anos, tenho todas as experiências e zero resposta", desabafa.

Em um episódio recente do reality show da TLC, ele disse que não está interessando em encontrar outra mulher. "Eu teria que dizer à nova mulher que nunca amarei ela tanto quanto amo Robyn", diz Kody, pai de 18 filhos e avó de seis netos.