SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe de Jéssica Vitória, encontrada morta após ter seu nome exibido em prints falsos de suposta conversa com Whindersson Nunes, se emocionou na primeira entrevista após o ocorrido.

Dona Inês pediu Justiça. "É tudo o que eu quero, que mostrem que tem Justiça neste Brasil ainda. Para que nenhuma outra mãe passe pelo que eu estou passando. Essa tamanha dor, perder sua filha dessa maneira", disse à TV Paranaíba, afiliada da Record, em Minas Gerais.

Ela relembrou o desespero da filha com os ataques. "Ela chegava aqui chorando: 'mamãe, pede a eles para parar, porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe'. O que eu podia fazer? Eu só gravei um vídeo pedindo a eles, pelo amor de Deus, que parassem. Se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estaria aqui".

A mãe afirma que a filha não tinha redes sociais para proteger a própria saúde mental. "Foram no meu Instagram, tiraram print das fotos dela no meu Instagram. Mentiram que ela tinha caso com o moço, sendo que nem rede social ela tinha."

A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias da morte. "A Polícia Civil vai investigar se houve algum induzimento, instigação ou auxílio a esse suicídio", disse um representante da polícia ao programa.

JOVEM ALVO DE NOTÍCIAS FALSAS MORRE AOS 22 ANOS

Jéssica Canedo foi vítima de notícias falsas que a apontavam como um affair de Whindersson Nunes. Supostas capturas de conversas entre Whindersson e Jéssica foram divulgadas por páginas de fofoca nas redes sociais, como a Choquei. Antes da morte de Jéssica, Whindersson comentou em uma das postagens, dizendo que estavam usando a imagem do perfil dela de forma equivocada.

A Polícia Civil de Minas Gerais disse que a morte ocorreu na sexta-feira, 22, e que o corpo foi encaminhado para exames. "A PCMG apura a causa da morte."

Whindersson lamentou o ocorrido e disse estar "muito triste" com a situação. "Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", disse, em uma nota enviada por sua assessoria.

A página Choquei diz que não cometeu nenhuma irregularidade. "Todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação", diz a página.

A reportagem entrou em contato com a advogada Adélia Santos, profissional que assina nota oficial da Choquei. Ela informou que o escritório não atuará no caso. "Apenas emitimos a nota de esclarecimento para a página, mas caso eventualmente exista alguma ação judicial serão outros patronos."

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA DA CHOQUEI SOBRE O CASO

"Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade.

O perfil Choquei (@choquei) por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas.

Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jessica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação.

O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial ao art. 5º, inciso IX.

Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade".

Usuários do Instagram pedem a remoção da página Choquei, administrada pelo fotógrafo Raphael Sousa, após o perfil compartilhar uma publicação que apontava falsamente Jéssica Canedo como affair de Whindersson Nunes. A jovem morreu aos 22 anos.

BOICOTE À PÁGINA CHOQUEI

Usuários do Instagram pedem a remoção da página Choquei. "Já passou da hora de a Choquei sumir da internet", escreveu um. "Vamos denunciar até a página cair", comentou um outro. "Deixando de seguir essa página", postou um seguidor.

O perfil suspendeu as publicações, após repercussão da história. A última postagem foi compartilhada na sexta-feira (22). A página fazia mais de uma publicação diária antes do ocorrido.

Raphael Souza também fechou o perfil pessoal no Instagram -ele acumula mais de 1,1 milhão de seguidores. Procurado por Splash, Raphael não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Raphael criou a página em 2014. A conta -que soma mais de 21 milhões de seguidores- é conhecida por privilegiar a rapidez em detrimento da contextualização, replicando conteúdos apurados por veículos de imprensa. Tudo acompanhado por palavras como "urgente" e "grave".

A página não assume o compromisso de procurar o "outro lado", conforme reconheceu Raphael, em participação no podcast Barbacast há cerca de três meses. "A gente nunca produz o conteúdo. O que a gente posta é conteúdo replicado. Isso aí é papel para jornalista [buscar o outro lado]."

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.