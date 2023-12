SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Domingos do Prado, que inspirou o hit "Acorda Pedrinho", da banda Jovem Dionisio, morreu nesta segunda (25), aos 65 anos, em Curitiba. Segundo a prefeitura, ele foi encontrado morto no quarto de hotel onde morava.

A história da música começa no boteco conhecido como Bar do Dionisio, que fica na capital paranaense e serviu de inspiração para o nome do grupo. Pedrinho era frequentador assíduo da casa e ficou em terceiro lugar num campeonato de sinuca feito naquele boteco.

A história divertida viralizou no TikTok, ganhou as redes sociais, chegou ao topo da lista de músicas mais ouvidas do Brasil no Spotify, em 2022, e ganhou versões até em francês e em japonês.

A causa da morte de Pedro Domingos não foi divulgada.

No Instagram, banda Jovem Dionisio confirmou a informação e lamentou a morte de Pedrinho. "As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós. Hoje, o Bar do Dionisio, a Jovem Dionisio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho."

A Jovem Dionisio é composta pelos amigos Pasquali, Rafael Mendes, Gustavo Karam, Bernardo Hey e Gabriel Mendes. Em maio de 2022, eles contaram à Folha a história por trás da música viral.

"Há três bares naquela região", disse Bernardo Hey. "O Pedrinho chega num dos botecos e toma umas duas, vai para a pastelaria e toma mais quatro e, no final da tarde, vai para o Dionisio jogar sinuca. Daí ele senta, dorme, acorda para voltar para a sinuca, e é assim todo dia".

A faixa foi criada numa espécie de retiro musical que o grupo fez numa chácara. Durante sete dias, eles se reuniam num chalé de madeira sem acesso a internet e tentavam criar uma música do zero. Foi numa dessas que "Acorda Pedrinho" surgiu.