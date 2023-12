SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nasceu nesta terça-feira (26) Serena, filha de MC Mirella (25) e Dynho Alves (28).

A criança nasceu na Maternidade São Luiz, em São Paulo. A artista deu entrada na unidade na noite de segunda-feira (25), após a liberação do tampão mucoso que fica no colo do útero.

A notícia foi divulgada por outra influenciadora. Antes do início do trabalho de parto, Mirella e Dynho anunciaram que deram a uma amiga a função de contar para os fãs quando Serena nascesse.

Horas antes, por meio do Instagram, ela confirmou que precisou tomar anestesia para aliviar a dor. "Apelei para a anestesia. Quando o negócio estava com três dedos [de dilatação]... Meu Deus do céu! A dor. Enfim, estou me anestesiando."

No começo da semana passada, a famosa compartilhou um vídeo com exercícios para estimular o parto. "Eu não aguento mais (...) nasce, Serena."

Quando a bolsa estourou, Dynho elogiou Mirella no Instagram. "Não está sendo nada fácil, a madrugada inteira passando dor. Mas foi muito forte o tempo todo, e cada vez percebo a força que ela tem", escreveu.