SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diversas roupas usadas pelos personagens de "Succession", além de objetos do cenário da série, estão à venda. Até o dia 13 de janeiro, é possível dar lances em centenas de peças de figurino em leilão feito pela casa Heritage Auctions em conjunto com a HBO, responsável pela produção audiovisual.

"Succession", que chegou ao fim no primeiro semestre deste ano após quatro temporadas, retrata as disputas internas e externas da família Roy, extremamente rica, em torno do comando do conglomerado de mídia Waystar Royco.

No leilão, há várias peças usadas em cena pelos atores que deram vida aos Roy, entre eles Jeremy Strong (Kendall), Alan Ruck (Connor) e Kieran Culkin (Roman), os irmãos, além de Brian Cox (Logan), o patriarca.

É possível, por exemplo, adquirir as roupas que eles usaram no casamento de Connor Roy. Entre elas estão o paletó Emporio Armani e calça Hugo Boss usados por Alan Ruck, o vestido da noiva, Willa (Justine Jupe), da marca Eton, e o terno de Kendall Roy, da Brioni.

Há ainda a coleção de tênis esportivos de Kendall, e roupas de grifes como Lanvin, Canali, Tom Ford e Alexander McQueen, entre outras. Também estão em leilão o bar do escritório de Logan Roy, os panfletos distribuídos no funeral do personagem e revistas com capas estampadas por membros da família, além de outros objetos exibidos nas cenas.

"Esta é uma oportunidade única para os fãs de possuir algo icônico de um de seus personagens ou cenários favoritos" afirmou o gerente do Heritage, Jax Strobel, em comunicado. "Quem não ia querer ter os óculos do Kendall ou do Greg?"

Com sua última temporada, "Succession" obteve o maior número de indicações de uma série na história do Globo de Ouro na próxima edição da premiação. Além disso, a produção da HBO recebeu outras 27 indicações para o Emmy, sendo 14 delas para seu elenco.

