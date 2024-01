SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vendedor Lucas Luigi, 28, foi confirmado no reality show da Globo na noite desta sexta (5). Lucas tem dois empregos. De dia trabalha com o pai em uma empresa de instalação de pisos durante e, quando anoitece vende roupas.

O brother se considera um "preto nerd" por gostar de animes, quadrinhos e filmes.

Diz ser extrovertido e muito comunicativo, e destaca ter facilidade para conviver com todo o tipo de pessoa. Declara que o fato de ser "desenrolado" o ajuda a chegar fácil nos lugares. Apesar disso, adianta que situações de preconceito o tiram do sério: "Vou bater de frente firme. Uma coisa que aprendi foi a usar as palavras".

Ele nasceu na capital carioca, mas se considera "cria da Baixada Fluminense". Frequentador do Baile Charme de Madureira, aprendeu ainda na infância a gostar de dançar com o avô, e teve os primeiros contatos com os passos coreografados vendo performances de Michael Jackson pela TV.

Chegou a participar de batalhas de dança, mas, atualmente, não exerce o talento como profissão. É casado há seis anos e tem um filho de três anos.

Ele também gosta de soltar pipa, ouvir música, dançar e estar com quem ama. "Gosto muito de curtir minha família", conta.

O BBB 24 estreia segunda-feira (8).