SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo divulgou neste sábado (13) a primeira imagem da atriz Gabriela Medeiros como a personagem Buba no remake de "Renascer". Na nova versão da novela, que estreia na próxima segunda-feira (22), ela viverá o papel que foi de Maria Luisa Mendonça na obra de 1993.

Desta vez, no entanto, algumas mudanças foram feitas na personagem. No original, Buba era hermafrodita, o que hoje é conhecido como intersexual. Ela nasceu com os sistemas reprodutivos masculino e feminino ao mesmo tempo. Agora, Buba será transexual, ou seja, nasceu biologicamente menino, mas fez a adequação de gênero para se tornar mulher.

Segundo descrição da Globo, Buba é formada em psicologia e uma figura importante na multinacional em que trabalha. Na trama, ela e José Venâncio (Rodrigo Simas), um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira), se apaixonam.

O casal, no entanto, vai enfrentar a perseguição de Eliana (Sophie Charlotte), que não se conforma com o fim de seu casamento com o rapaz. Eles também precisarão superar o preconceito da sociedade pelo fato de Buba ser trans.

"Os homens, no geral, compactuam com um raciocínio muito machista, o que às vezes dificulta um relacionamento. Mas a novela está aí para mostrar que, independentemente de qualquer coisa, o Zé Venâncio a ama para além desse preceito estabelecido pela sociedade", disse a atriz ao jonal O Globo.

"Isso é muito potente", avaliou. "Acredito que através da ficção podemos construir novos horizontes para ampliar o nosso olhar, pois o amor é um sentimento inexplicável, que vai além de qualquer preconceito ou estigma."

Gabriela Medeiros é natural de São Paulo e ficou conhecida pelo papel de Dani na série "Vicky e a Musa", disponível no Globoplay. Ela disse que começou a fazer teatro aos 14 anos e que foi incentivada por Bárbara Paz, que conheceu em um ateliê, a seguir a profissão de atriz.

A nova versão de "Renascer" é escrita por Bruno Luperi em cima da obra original de seu avô, Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Gustavo Fernández.