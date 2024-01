SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro restaurante Em Sherif da América Latina, com previsão de inauguração para o segundo semestre, terá unidade no complexo Cidade Matarazzo, localizado a poucos metros da Avenida Paulista, na região central.

Original de Beirute, capital do Líbano, o restaurante é conhecido por sua gastronomia sofisticada e tradicional. A rede conta com seis unidades pelo mundo: Doha, no Catar, Damasco, na Síria, Londres, na Inglaterra, Monte Carlo, em Mônaco e na Cidade do Kuwait, no Kuwait.

O Em Sherif, da chef Mireille Hayek, foi inaugurado em 2011 e eleito um dos melhores restaurantes do Oriente Médio e Norte da África no último ano, segundo o 50Best, premiação considerada o Oscar da gastronomia.

No Brasil, a abertura do restaurante, consagrado pela culinária oriental, marca um avanço no planejamento do pilar gastronômico da Cidade Matarazzo, inaugurada oficialmente em janeiro de 2022 em um terreno de cerca de 30 mil metros quadrados. Ao todo são dez edifícios que abrigam, por exemplo, o Hotel Rosewood. Em 2024, o complexo contará com mais 35 novas experiências, como cafés, lojas de serviço rápido, bares e restaurantes.