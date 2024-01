O resultado final dos dois últimos editais da Lei Paulo Gustavo, em Juiz de Fora, foi divulgado na manhã desta quarta-feira (17) pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa). Foram contemplados 77 projetos, sendo 39 no Edital Audiovisual e 38 no Edital Multicultural.

Os contemplados têm até as 23h59 do dia 20 de janeiro para apresentar, de forma on-line na plataforma Prefeitura Ágil, as certidões solicitadas e do comprovante de conta bancária. Para isso é preciso utilizar o mesmo número de inscrição.

Segundo a PJF, no caso de impedimento ou desistência, serão acionados os/as suplentes por ordem de classificação.

2023

Juiz de Fora recebeu quase R$ 4,5 milhões da Lei Paulo Gustavo em 2023, transferidos pelo Ministério da Cultura (MinC), e geridos pela PJF por meio da Funalfa. O recurso foi distribuído em quatro editais, criados a partir da escuta atenta à classe artística.

“Além do Multicultural e do Audiovisual, foram lançados o Edital de Pareceristas, que selecionou especialistas para analisar os projetos que concorreram ao financiamento da lei, e o Edital de Premiação para Mestres e Mestras da Cultura Tradicional, com 15 contemplados”, explicou o Executivo.