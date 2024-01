SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Tea Shop, rede especializada em chás, ganhou sua primeira unidade de rua em São Paulo. O espaço, aberto em novembro na Vila Madalena, é uma franquia da marca que surgiu na Espanha e está no Brasil há uma década. A outra unidade na capital paulista fica no shopping Cidade São Paulo, na avenida Paulista.

A nova loja de rua promove uma imersão no mundo dos chás. Para os iniciantes, atendentes solícitas explicam as principais funções de cada bebida e ajudam na hora de escolher a opção para levar para casa, de acordo com o gosto de cada um.

Para os já experientes nesse universo, a casa vende cerca de 130 tipos de chás e infusões, além de acessórios como xícaras, medidores, bules, filtros e infusores, entre outros.

Diariamente, há degustações grátis com duas opções de chás e infusões, que variam a cada semana. Basta chegar no local para participar.

Por definição, a palavra chá designa apenas a bebida preparada com folhas da Camellia sinensis. Ela é dividida em quatro grupos: chás branco, oolong, verde e preto. Já as infusões são feitas a partir da imersão de ervas, flores e frutas com água quente.

De produção própria da marca, os chás e infusões são vendidos em sachês individuais, por R$ 5,90, ou por peso. Cinquenta gramas saem por, em média, R$ 50 a R$ 55 e rendem cerca de 25 xícaras.

A principal novidade da loja de rua é um cardápio de comidas e de bebidas à base de chá para consumir no local.

Os bubble teas fazem sucesso. Eles levam bolinhas de gelatina saborizadas (morango, maracujá ou maçã verde) que explodem na boca. Há outras combinações como o blast berry fields (R$ 22,90), feito com chá preto batido com frutas vermelhas e leite. Já os chás puros podem ser degustados na caneca (R$ 15) ou no bule para duas pessoas (R$ 25).

Para comer, o destaque são os salgados e doces vegetarianos ou veganos. As sugestões incluem esfiha de tofu (R$ 10), empada de palmito ou de jaca (R$ 12,90) e torta de legumes (R$ 16). De docinho, há tortas (a partir de R$ 19,90), bolo (R$ 10), macarons à base de chá (R$ 7,90) e stroopwafel (a partir de R$ 4,90).

Há ainda uma seleção de chocolates veganos artesanais e pratos prontos congelados para levar para casa. Outros produtos como geleias, itens de beleza feitos de chá e kits para presente completam o portfólio. Também é possível fazer pedidos por delivery.

TEA SHOP

Quando Ter. a sáb., das 9h às 19h; dom., das 10h às 17h

Onde R. Harmonia, 446, Vila Madalena, região oeste

Telefone 11 99439-8802

Link https://www.instagram.com/teashop_vilamadalena/