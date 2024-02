ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Programada pelo canal GNT, o canal feminino da Globo na TV por assinatura, para elevar seus índices de audiência, a reprise da novela "Verdades Secretas" (2015) tem ido mal nos números nos seus primeiros capítulos.

No ar desde o último dia 15 de janeiro, a trama de Walcyr Carrasco não consegue ficar na lista dos 30 canais de TV por assinatura mais vistos no horário de sua exibição, na faixa da meia-noite, segundo dados obtidos pela Folha de S.Paulo.

Sua média até aqui é de 0,1 ponto de audiência no Ibope PNT da TV paga, índice bem abaixo que novelas reprisadas pelo canal Viva, dedicado exclusivamente a isso, consegue.

O seu capítulo de estreia nesta reexibição, por exemplo, marcou minguados 0.06 ponto de Ibope, próximo do traço absoluto. Tradicionalmente, novelas de Walcyr Carrasco são sucessos em suas reprises na Globo e no Viva.

Só para se ter uma ideia, América (2005), atualmente no ar no Viva, tem índices próximos ao 1 ponto e só perde na sua faixa para o Multishow, que mostra ao vivo cenas do BBB 24. Cada ponto de audiência na TV paga equivale a 170 mil telespectadores.

O GNT decidiu reprisar "Verdades Secretas" para tentar elevar seus dados, que são bem baixos atualmente. A estratégia não é nova. Desde o segundo semestre do ano passado, o GNT reprisa as séries "Sob Nova Direção" (2004-2007) e "Os Normais" (2001-2003) no horário da manhã, com sucesso.

Essa é a segunda reprise de "Verdades Secretas", a primeira na TV por assinatura. Em 2021, a Globo reexibiu a produção na faixa das 23h, com relativo sucesso. A produção teve uma segunda temporada produzida para o Globoplay, que fez sucesso, mas foi bastante criticada pelo público.