SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Shows de comédia são atração principal de alguns bares e teatros em São Paulo. Com agenda intensa, casas especializadas atraem nomes consolidados do humor nacional e oferecem espaço para novos talentos.

Os endereços variam entre palcos mais intimistas que abriram no final de 2023, espaços que misturam ambiente de bar e teatro ou salões onde cabem centenas de pessoas.

No cardápio de risadas, há shows de drag queens, esquetes roteirizados, improviso, stand-up protagonizado por mulheres e performances sobre causos da vida. Veja a seguir um roteiro de onde rir em São Paulo.

ACÚSTICO COMEDY

Com programação de shows solo e em grupos, aposta na proximidade com os humoristas em um ambiente para 46 pessoas. Nesta semana, recebeu o comediante francês e sensação da internet Paul Cabannes. Ainda em fevereiro, o espaço traz o Umbanda Comedy, grupo de quatro comediantes umbandistas, para uma apresentação no dia 11, com ingressos a partir de R$40. Na sexta (23), Abner Henrique, com o quadro "Quanta Blasfêmia", sobe ao palco com entradas a R$ 20. Oferece ainda petiscos e bebidas.

R. da Consolação, 2.518, Consolação, região oeste.

Tel. (11) 98098-1739, @acusticocomedy.

Ingressos em: sympla.com.br

ARENA TATUAPÉ

Casa de shows com estacionamento privado e área de alimentação, tem cardápio variado de apresentações. Em fevereiro, o espaço recebe o humorista Toninho Tornado, dono do bordão "calabreso", que viralizou no BBB 24, para o show "Na Pegada da Comédia", com Netto Thomaz. Os ingressos saem a partir de R$ 70. No mesmo mês, sobem ao palco a dupla de palhaços Patati & Patatá, o comediante Fábio Rabin e também Thiago Ventura, com o quadro "Quatro Amigos".

R. Uriel Gaspar, 149, Tatuapé, região leste.

@arenatatuapeshows.

Ingressos em: sympla.com.br

BAR SOMOS

Organiza shows de comédia comandados só por mulheres. Inaugurada em outubro de 2023, a casa tem apresentações gratuitas toda quinta-feira a partir das 21h. Até o final de fevereiro acontece o "Show Delas", que reúne cinco humoristas. O bar recomenda que o público reserve lugares pelo site porque as sessões lotam. Também para facilitar o riso, o cardápio oferece drinques autorais por R$ 30.

R. Alfredo Pujol, 381, Santana, região norte.

Tel: (11) 98894-6188 @barsomos.

Ingressos em: sympla.com.br

BIXIGA COMEDY CLUB

Tem atividades de humor de terça a domingo a partir das 18h. Toda sexta, além de caipirinha em dobro, a entrada é grátis para participar do open mic, que convida a plateia a contar suas piadas. A programação da casa também conta com grupos de comediantes que se revezam no stand-up, com ingressos a R$ 20. Ainda dá para pedir porções, lanches, drinques e cervejas para acompanhar os shows.

R. Rui Barbosa, 574, Bela Vista.

Tel: (11) 99414-4076, @bixigacomedy.

Ingressos em: sympla.com.br

CASA ABE

Misto de café com bar alternativo, recebe toda quinta às 20h o "Stand-up Tilt", projeto de comédia que começou no final de 2023. O evento gratuito tem de sete a oito comediantes por noite, além de um convidado especial que se apresenta por 15 minutos. Intimista, o palco é montado só com microfone e banquinho à meia-luz, com visão para uma plateia de 30 pessoas. Em fevereiro, recebe os comediantes Tiago Santineli, Fernando Pedrosa e Lucas Mol. Vale aproveitar a promoção de gim-tônica, dois por R$ 40.

Rua Augusta, 339, Cerqueira César, região oeste.

@_casaabe.

Reserva em: sympla.com.br

CLUBE BARBIXAS DE COMÉDIA

Fundado por Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna -os Barbixas-, o bar é uma extensão da carreira bem-sucedida do grupo, que já passou por programas de TV e acumula mais de 3 milhões de inscritos no YouTube. Desde 2021, acontecem no espaço esquetes roteirizados e shows de improviso dos próprios sócios às quartas e sexta -neste dia, com caipirinha em dobro (R$ 40), sempre às 20h30. Também há stand-up de convidados, como a alemã Lea Maria, e shows de drag queens. No cardápio, comida de boteco com opções vegetarianas.

R. Augusta, 1.129, Cerqueira César, região oeste.

Tel: (11) 2892-8584, @clubebarbixas.

Ingressos em: sympla.com.br

CLUBE DO MINHOCA

Criado pelo comediante Patrick Maia em 2018, tem programação variada de terça a domingo. O próprio dono do espaço é um dos que se apresentam com regularidade. Outros nomes de peso como Nando Viana, do "A Culpa é do Cabral", e Igor Guimarães, do "The Noite", já apareceram no palco. Em fevereiro, abriga comediantes do mundo LGBTQIA+ no dia 3, às 20h. O ingresso médio sai a partir de R$ 35, com opção de combos que inclui entrada, bebida e comida, a partir de R$ 79.

R. Cunha Horta, 26, Vila Buarque, região central.

@clubedominhoca.

Ingressos em: sympla.com.br

HILLARIUS COMEDY BAR

Com três casas no estado de São Paulo, o endereço da capital é um misto de teatro com boteco. No palco, sobem atores menos conhecidos e outros mais ilustres. Hélio de la Peña, um dos criadores do "Casseta e Planeta", apresenta no dia 4 de fevereiro, às 20h, o show "Preto na Neve". Entram nas piadas o fim do seu programa na Globo, além de viagens que ele fez pelo mundo, como uma experiência em uma estação de esqui, que dá nome ao show. Os ingressos começar a partir de R$ 100.

Av. Salim Farah Maluf, 1.850, Tatuapé, região leste.

Telefone: (11) 2606-7374, @hillariussp.

Ingressos em: ticketnamao.com.br

TEATRO DAS ARTES

Recebe o comediante Rafael Portugal -que fez quadros no BBB, no Porta do Fundos e no "A Culpa é do Cabral"- entre 6 e 18 de fevereiro, às 20h nos sábados e às 19h nos domingos. No show, Portugal conta histórias da própria vida, como peripécias que aconteceram em viagens de trem da zona oeste do Rio de Janeiro e ao se alistar ao Exército. O ingresso custa R$ 100. Ainda em fevereiro, o teatro abriga outros comediantes como Marco Luque no show "Dilatados" e Bruno Motta, que apresenta o "Gongada Drag" com a drag queen Rita Von Hunty.

Av. Rebouças, 3970, loja 409, Pinheiros, região oeste.

Ingressos em: sympla.com.br

SESC SANTO AMARO

O começo de fevereiro traz peças e contações de histórias para divertir as crianças. No sábado (3), narradores contam "Maria Sabida e João do Uia", sobre uma princesa que sempre queria ter razão. No mesmo dia, às 18h, o show "Moby Dick e os Caçadores de Baleia" faz uma releitura do clássico da literatura com três palhaços, com ingressos a partir de R$ 30. No domingo (4), às 14h, acontece a apresentação gratuita "Carnaval Dell'arte", com três personagens carnavalescos com marchinhas.

R. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, região sul.

Tel: (11) 5541-4000