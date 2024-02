SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP se reúnem na segunda-feira, 8 de abril, em apresentação no Teatro Santander, na região oeste de São Paulo. O evento "A História da Dança em Concerto" já tem ingressos à venda no Sympla.

A proposta é apresentar a dança em diferentes épocas. O repertório contará com "Bransle de la torche", composição de Michael Praetorius, a "Corrente", de Johann Sebastian Bach, a canção "Vida de Artista", de Johann Strauss 2, além de a "Valsa das Flores", de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

Na plateia vip e na frisa plateia, as entradas estão disponíveis por R$ 100 e R$ 90, respectivamente. O balcão e a frisa balcão custam R$39,60. Clientes Santander têm 30% de desconto nos ingressos do tipo inteira, com limite de dois por CPF.

A HISTÓRIA DA DANÇA EM CONCERTO

Quando Segunda-feira, 8 de abril

Onde Teatro Santander, av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, região oeste

Preço A partir de R$ 90

Link https://bileto.sympla.com.br/event/90950/d/239844