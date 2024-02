SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando o chef italiano Matteo Temperini, do restaurante Campo del Drago, no Rosewood Castiglion del Bosco, na Itália, planejou o menu especial que vai servir até sábado (10) na mesma rede de luxo em São Paulo, se programou para trazer consigo uma série de produtos.

Temperini, discípulo do francês Alain Ducasse e dono de uma estrela Michelin nesse restaurante italiano, queria replicar em São Paulo a lógica do Castiglion del Bosco, uma propriedade de 900 anos que produz hortaliças e mel, mas também vinho e azeite na Toscana.

O plano foi por água abaixo: da lista, que incluía leite de cabra e de búfala, queijo, azeite e até tomate, o único ingrediente que conseguiu chegar à cozinha do Blaise, no Rosewood de São Paulo, foram as trufas negras.

O menu, então, foi redesenhado ao lado do chef brasileiro Felipe Rodrigues, responsável pelos restaurantes do Rosewood de São Paulo, em um formato em que ingredientes frescos nacionais foram servidos "ao estilo italiano", explica Temperini.

O resultado foram nove receitas, que podem ser pedidas individualmente ou em formato de menu-degustação (R$ 820), mais R$ 450 pela harmonização para cada curso, com rótulos nacionais e italianos do Castiglion del Bosco.

Entre os ingredientes de origem nacional usados estão a salicórnia, planta de caules suculentos de sabor levemente salgado, servida junto com carpaccio de vieira e trufas.

Outra das receitas é o camarão-carabineiro, raro crustáceo da moda que tem gosto intenso do mar, servido na companhia de caviar, leite de búfala e limão-siciliano (R$ 320).

Também fazem parte do cardápio risoto com pato e biscoitos Cavallucci, uma espécie de bolachinha (R$ 220), e tortello recheado com carne braseada e com trufas (R$ 220) -que são servidas em lascas feitas na hora por Temperini, que circula de mesa em mesa explicando detalhes do cardápio e contando como funciona a cozinha do Castiglion del Bosco.

Os laticínios e azeites brasileiros foram elogiados pelo chef italiano, que também incluiu chocolate nacionail e mel de jataí entre as sobremesas (parfait com mel e torta crocante de chocolate, ambas por R$ 65).

"Nós fomos ao mercado e misturamos a nossa cultura com a cultura do Brasil", disse Temperini. O mercado, na verdade, foi a feira de rua nos arredores da avenida paulista, onde o chef e seu confeiteiro comeram pastel e tomaram caldo de cana.

O menu Castiglion del Bosco é servido até este sábado (10) apenas no jantar no restaurante Blaise, no Rosewood, hotel de luxo instalado no Cidade Matarazzo, complexo de edifícios que datam do início do século 20.

BLAISE

Rosewood - Rua Itapeva, 435, Bela Vista, região central. @rosewoodsaopaulo

